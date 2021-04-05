Латыпов впервые стал лучшим в рейтинге СБР по итогам сезона
Союз биатлонистов России (СБР) обнародовал итоговый рейтинг спортсменов по итогам соревновательного сезона-2020/21.
Мужской список возглавил Эдуард Латыпов, представляющий команду Башкортостана. На конец сезона в его активе оказалось 1 315 очков, что на девять пунктов больше, чем у ставшего вторым Матвея Елисеева. Третьим стал лидер российской сборной Александр Логинов (1 284).
Среди женщин первой в рейтинге оказалась Светлана Миронова из Свердловской области, набравшая за сезон 1 360 очков. В тройку также вошли Ульяна Кайшева (Удмуртская республика, 1 227) и Лариса Куклина (Ямало-Ненецкий АО, 1 154).
Отметим, что это первая победа Латыпова в итоговом рейтинге СБР.
В нынешнем сезоне сборная России провалила чемпионат мира в словенской Поклюке. Подробнее об итогах главного старта сезона читайте в материале «Реального времени».Спорт
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