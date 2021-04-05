Латыпов впервые стал лучшим в рейтинге СБР по итогам сезона

Союз биатлонистов России (СБР) обнародовал итоговый рейтинг спортсменов по итогам соревновательного сезона-2020/21.

Мужской список возглавил Эдуард Латыпов, представляющий команду Башкортостана. На конец сезона в его активе оказалось 1 315 очков, что на девять пунктов больше, чем у ставшего вторым Матвея Елисеева. Третьим стал лидер российской сборной Александр Логинов (1 284).

Фото: vk.com/svetlana_mironova_official_group

Среди женщин первой в рейтинге оказалась Светлана Миронова из Свердловской области, набравшая за сезон 1 360 очков. В тройку также вошли Ульяна Кайшева (Удмуртская республика, 1 227) и Лариса Куклина (Ямало-Ненецкий АО, 1 154).

Отметим, что это первая победа Латыпова в итоговом рейтинге СБР.

В нынешнем сезоне сборная России провалила чемпионат мира в словенской Поклюке. Подробнее об итогах главного старта сезона читайте в материале «Реального времени».