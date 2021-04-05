Кудрин: снизить уровень бедности в РФ в два раза можно раньше, чем к 2030 году

Фото: Максим Платонов

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что снижения уровня бедности в России вдвое можно достичь раньше, чем к 2030 году. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что есть меры, которые помогут добиться этой цели. Как заявил Кудрин, часть предложений посвящено тому, чтобы решить проблему с бедностью в ближайшие годы.

Ранее Счетная палата предложила правительству России назначать социальные выплаты семьям без детей на основании общего дохода.



Алексей Нечаев