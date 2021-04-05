Кудрин: снизить уровень бедности в РФ в два раза можно раньше, чем к 2030 году
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что снижения уровня бедности в России вдвое можно достичь раньше, чем к 2030 году. Об этом сообщает ТАСС.
Он отметил, что есть меры, которые помогут добиться этой цели. Как заявил Кудрин, часть предложений посвящено тому, чтобы решить проблему с бедностью в ближайшие годы.
Ранее Счетная палата предложила правительству России назначать социальные выплаты семьям без детей на основании общего дохода.
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