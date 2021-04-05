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«Ак Барс» и «Авангард» проведут второй матч финала Востока в Казани

11:09, 05.04.2021
«Ак Барс» и «Авангард» проведут второй матч финала Востока в Казани
Фото: ak-bars.ru

Сегодня во втором матче финальной серии Восточной конференции Кубка Гагарина «Ак Барс» на своем льду принимает «Авангард».

В предыдущей встрече, прошедшей 3 апреля, команда Боба Хартли выиграла у казанцев — 3:1. Шайбами отметились Кирилл Готовец, Кирилл Семенов и Клим Костин.

Единственным голом в составе «Ак Барса» отметился Кирилл Петров.

Стартовое вбрасывание назначено на 19.00 по московскому времени. Матч пройдет на льду «Татнефть Арены».

Эрик Добролюбов
Справка

Кубок Гагарина, Финал Восточной конференции

Ак Барс — Авангард

«Татнефть-Арена»

Счет в серии — 0:1

СпортХоккей Татарстан
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