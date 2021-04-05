«Ак Барс» и «Авангард» проведут второй матч финала Востока в Казани
Сегодня во втором матче финальной серии Восточной конференции Кубка Гагарина «Ак Барс» на своем льду принимает «Авангард».
В предыдущей встрече, прошедшей 3 апреля, команда Боба Хартли выиграла у казанцев — 3:1. Шайбами отметились Кирилл Готовец, Кирилл Семенов и Клим Костин.
Единственным голом в составе «Ак Барса» отметился Кирилл Петров.
Стартовое вбрасывание назначено на 19.00 по московскому времени. Матч пройдет на льду «Татнефть Арены».
Справка
Кубок Гагарина, Финал Восточной конференции
Ак Барс — Авангард
«Татнефть-Арена»
Счет в серии — 0:1
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