Черчесов подтвердил, что Дзюба будет капитаном сборной на чемпионате Европы

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба останется капитаном национальной команды на чемпионате Европы по футболу, который пройдет летом нынешнего года.

«Если бы меня напрягала ситуация, что у Артема не складываются отношения с некоторыми болельщиками, его бы сейчас не было. Он бы не был капитаном. Я тогда говорил, до этого сбора говорил и сейчас говорю. Капитан команды на чемпионате Европы — Артем Дзюба. Надеюсь, что он будет здоров и готов», — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

Фото: rfs.ru

Также рулевой сборной отметил, что Дзюба является капитаном команды, а не болельщиков или комментаторов, ответив таким образом на критику в отношении своего выбора.



Напомним, в конце прошлого года по решению тренерского штаба Черчесова игрок «Зенита» Дзюба пропустил матчи сборной России из-за скандала с видео интимного характера. Весной он вернулся в состав и заново получил капитанскую повязку.