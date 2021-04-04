Патриарх Кирилл утвердил лишение протодиакона Кураева сана

Фото: wikipedia.org/ / Dmitry Rozhkov

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение о лишении протодиакона Андрея Кураева сана, однако ввел мораторий на издание указа. Таким образом, Патриарх дал время Кураеву переосмыслить свою позицию.



«На издание указа вводится мораторий на время, которое предоставляется протодиакону Андрею для переосмысления своей позиции и возвращения на путь церкви, который был избран им в свое время», — сказано в патриаршей резолюции, опубликованной в воскресенье на сайте Московской городской епархии. Решение вступит в силу после издания указа.

Ранее Епархиальный суд принял решение о лишении Кураева сана за опубликованное в блоге оскорбление умершего 21 апреля 2020-го протоиерея Александра Агейкина и признаки хулы на церковь в его заявлениях.

В блоге Кураев сообщил, что обратился к патриарху Кириллу с ходатайством о пересмотре его дела из-за несоблюдения канонического порядка судопроизводства, но епархиальный суд не нашел причин для пересмотра решения и оставил его неизменным.

Маргарита Головатенко