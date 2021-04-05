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В ЗАГСе Набережных Челнов провели традиционную марийскую свадьбу

01:22, 05.04.2021
В ЗАГСе Набережных Челнов провели традиционную марийскую свадьбу
Фото: nabchelny.ru

В ЗАГСе Набережных Челнов провели традиционную марийскую свадьбу. Об этом сообщается на сайте исполкома Набережных Челнов.

Церемония бракосочетания жителей города Вениамина Утябаева и Марины Абышевой состоялась при участии коллектива Домы дружбы народов, народного фольклорного ансамбля «Марий Сем» и марийской общины города.

Фото: nabchelny.ru

На свадьбе вместо традиционного марша Мендельсона звучали марийские народные инструменты.

Ранее сообщалось, что в Зеленодольске появится Дом дружбы народов Татарстана.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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