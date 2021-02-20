В Зеленодольске появится Дом дружбы народов Татарстана

Фото: пресс-служба Зеленодольского района РТ

Сегодня в Зеленодольском районе РТ состоялось торжественном открытии Года родных языков и народного единства. На нем стало известно, что в Зеленодольске появится Дом дружбы народов Татарстана.

Директор Дома дружбы народов Татарстана Ирек Шарипов заявил, что появление в Зеленодольске такого учреждения поспособствует реализации государственной национальной политики, сообщает пресс-служба Зеленодольского района РТ.

Фото: пресс-служба Зеленодольского района РТ.

«Это такая площадка для взаимодействия органов власти и общественных объединений, роль домов дружбы именно в этом. Мы ждем, что в Зеленодольске все это будет, хотя и сегодня район находится на одной из лучших позиций по реализации государственной национальной политики», — добавил Шарипов.

Глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев, обратил внимание, что в муниципалитете в мире и согласии проживают десятки народов, уважающих культуру, обычаи и традиции друг друга. Он отметил, что Татарстан всегда славился своим добрым отношением ко всем национальностям.



Ранее сообщалось, что президент Татарстана Рустам Минниханов принял решение выделить ресурсы на составление проектно-сметной документации по капитальному ремонту Дома дружбы народов «Родник» в Набережных Челнах.



Татьяна Демина