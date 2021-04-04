В Татарстане женщина спаслась из пожара, услышав сигнал извещателя

Фото: МЧС по РТ

4 апреля, в воскресенье, в 00.39 поступило сообщение о горении дома №52 на улице Большая в Тюлячинском районе Татарстана, сообщает МЧС по РТ.



В 00.46 на место прибыло подразделение ДПК «Игенче». Его встретила хозяйка дома 1939 года рождения, которая сообщила, что в доме нет людей. Ночью она услышала сигнал пожарного извещателя, проснулась и самостоятельно выбралась из дома. Извещатель установаили в прошлом году за счет средств Тюлячинского района.

В 00.47 на автоцистерне к дому прибыло первое отделение 134 ПСЧ на автоцистерне, пожар на площади 15 кв. м. потушили в 01.15. Предварительная причина пожара — нарушение правил тех. эксплуатации электрооборудования.



Фото: МЧС по РТ

Напомним, сегодня в Татарстане спасли пожилую женщину из горящего сарая. Она получила ожоги лица и кистей рук 2-й степени. До прибытия спасателей она пыталась потушить пожар самостоятельно.

Маргарита Головатенко