В Татарстане спасли пожилую женщину из горящего сарая
В Зеленодольске, на улице Белинского, дом №12 загорелась надворная постройка. Сообщение о пожаре поступило в воскресенье, 4 апреля в 7.48, сообщает МЧС по Татарстану.
Пожарные прибыли на место в 7.53, их встретили соседи. Горел многоэтажный кирпичный сарай 5ч4 метра, был риск распространения огня на кирпичный жилой дом, находившийся в метре от сарая.
Пожарные подали стволы РСК-50 на тушение хозяйственного сарая и защиту дома и начали искать пострадавших. В 7.55 они с помощью спасательного устройства от СИЗОД вытащили из сарая женщину 1941 года рождения и передали ее медикам. Она получила ожоги лица и кистей рук 2 степени. До прибытия спасателей она пыталась потушить пожар самостоятельно.
В 8.08 пожарным удалось потушить открытое горение на площади 20 кв. м. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение хозяйки дома с огнем.
На днях в Татарстане во дворе недостроенного частного дома погиб мужчина.
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