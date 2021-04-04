В Татарстане спасли пожилую женщину из горящего сарая

Фото: МЧС по РТ

В Зеленодольске, на улице Белинского, дом №12 загорелась надворная постройка. Сообщение о пожаре поступило в воскресенье, 4 апреля в 7.48, сообщает МЧС по Татарстану.



Фото: МЧС по РТ

Пожарные прибыли на место в 7.53, их встретили соседи. Горел многоэтажный кирпичный сарай 5ч4 метра, был риск распространения огня на кирпичный жилой дом, находившийся в метре от сарая.

Фото: МЧС по РТ

Пожарные подали стволы РСК-50 на тушение хозяйственного сарая и защиту дома и начали искать пострадавших. В 7.55 они с помощью спасательного устройства от СИЗОД вытащили из сарая женщину 1941 года рождения и передали ее медикам. Она получила ожоги лица и кистей рук 2 степени. До прибытия спасателей она пыталась потушить пожар самостоятельно.

Фото: МЧС по РТ

В 8.08 пожарным удалось потушить открытое горение на площади 20 кв. м. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение хозяйки дома с огнем.

Фото: МЧС по РТ

На днях в Татарстане во дворе недостроенного частного дома погиб мужчина.

Маргарита Головатенко