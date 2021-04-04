Прокуратура контролирует расследование дела по факту смерти ребенка в бане в Казани

Прокуратура Татарстана контролирует расследование уголовного дела по факту смерти ребенка в частной бане на улице 1-я Муромская в Казани. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Уголовное дело возбуждено в отношении неустановленных лиц по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Напомним, что трагедия произошла накануне вечером: как описывает ситуацию пресс-служба Следственного комитета по РТ, мальчик пошел в баню вместе с дедушкой, через некоторое время родственники, обеспокоенные их долгим отсутствием, обнаружили мальчика и мужчину в бессознательном состоянии. Ранее МЧС по РТ сообщало, что мужчина 50 лет получил отравление угарным газом средней степени тяжести и отказался от госпитализации. 10-летний мальчик скончался на месте происшествия до приезда медиков. Следком по Татарстану возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».





Ольга Плешкова