В Казани дедушка и внук отравились угарным газом в частной бане, мальчик погиб

В частном доме в Авиастроительном районе Казани дедушка и внук отравились угарным газом. Сообщение об этом поступило 3 апреля в 21.00 в ОДС ЦУКС Главного управления МЧС по Татарстану. Инцидент произошел на улице 1-я Муромская, сообщает МЧС по РТ.



Установлено, что они отравились в частной бане. Мужчина 1962 года рождения получил отравление угарным газом средней степени тяжести и отказался от госпитализации. Мальчик 2010 года рождения скончался на месте происшествия до приезда медиков. Причина происшествия устанавливается.



Фото: realnoevremya.ru

Ранее в Приволжском районе Казани, на улице Майской, местный житель так же отравился угарным газом в частной бане. Он отказался от госпитализации.

Прокуратура Вахитовского района Казани провела проверку по факту отравления угарным газом двух девушек в квартире на улице Нурсултана Назарбаева. Обследование технического состояния газовых приборов показало, что приборы находятся в исправном состоянии. Однако специалисты выявили негерметичность дымоходов и вентиляционных каналов.

Маргарита Головатенко