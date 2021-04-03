Альберт Яруллин: «Нам не стыдно. Без поражений кубок выиграть тяжело»

Защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин после поражения от «Авангарда» (1:3) в первом матче финальной серии Восточной конференции КХЛ рассказал с какими чувствами переживает это поражение казанская команда.



— Сыграли достойно — нам не стыдно за такое поражение. Без поражений кубок выиграть будет тяжело. Нам нужно исправить некоторые моменты и больше забивать.

Также Яруллин рассказал, почему несмотря на преимущество в игре победителем вышли гости. По его мнению, омичам удалось реализовать свои моменты, а казанцам — нет.



— Главная причина поражения? Не реализовали свои моменты. У нас были моменты на 99%. Они свои голы забили, может быть, и курьезные, а мы — нет. Нам не стоит переживать, нужно выходить и играть дальше.

Команда билась и боролась. У нас отличный коллектив. Если продолжим работать и поддерживать друг друга — все будет хорошо, — пообещал Яруллин на пресс-конференции.

Следующий поединок между казанской и омской командами пройдет 5 апреля в Казани. Начало игры — в 19:00 по московскому времени.