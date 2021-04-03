Глава Роснедр: запасов нефти в России хватит на 58 лет

Запасов нефти в России при настоящем уровне развития технологий хватит на 58 лет, рассказал заместитель министра природных ресурсов и экологии, глава федерального агентства по недропользованию (Роснедра) Евгений Киселев «Российской газете».



По его словам, из всех месторождений рентабельных хватит на 19 лет, однако показатели условны. Он подчеркнул, что с развитием технологий рубеж будет отодвигаться. Также он высказал мнение, что при всех возможных сценариях экономического развития Россия обеспечена запасами газа на более чем 60 лет.

Фото: realnoevremya.ru

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Маргарита Головатенко