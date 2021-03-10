В «Лукойле» заявили о возможном риске дефицита предложения нефти в мире в ближайшие пять лет

В ближайшие пять лет мир может столкнуться с дефицитом предложения нефти, если не будет достаточных инвестиций в новые проекты. Такое мнение высказал президент «Лукойла» Вагит Алекперов.

Это, в свою очередь, может привести к ценовой волатильности и негативно повлиять на темп роста мировой экономики», — передает ТАСС его слова.

Нефть еще надолго сохранит важную роль в мировом энергетическом балансе и в качестве сырья для производства потребительских товаров. Но отрасль необходимы инвестиции для восполнения ресурсов и вовлечения в добычу новых запасов, в противном случае добыча нефти будет снижаться. Ведь последствия пандемии коронавируса еще больше усугубили ситуацию, заявил Алекперов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На прошлой неделе вице-премьер России Александр Новак заявил, что страны-участницы ОПЕК+ должны следить за ситуацией с ценами на нефть на мировом рынке. По его словам, на рынке наблюдается дефицит нефти. Однако есть тенденции к стабилизации ситуации, в том числе и к восстановлению цен. Он обратил внимание, что цены на нефть на мировом рынке выросли на 5% после решения стран ОПЕК+ относительно сохранения уровня добычи нефти в апреле.

Татьяна Леухина