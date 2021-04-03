«КАМАЗ-Мастер» утвердил составы экипажей в ралли «Золото Кагана-2021»
Команда «КАМАЗ-Мастер» поучаствует в гонке второго этапа Чемпионата России по ралли-рейдам «Золото Кагана — 2021", которая пройдет в Астрахани с 23 по 27 апреля — в этом году гонка отметит 10-летний юбилей, она пройдет в формате четырехдневной бахи протяженностью более 1200 км, 87 км из которых– скоростные спецучастки.
Пилотами 7 экипажей заявлены Эдуард Николаев, Айрат Мардеев, Антон Шибалов, Дмитрий Сотников, Андрей Каргинов, Сергей Куприянов, Богдан Каримов, сообщается на официальном сайте команды.
Руководитель команды «КАМАЗ-мастер» Владимир Чагин ранее рассказывал, какая главная миссия у челнинского коллектива — «продвигать нашу республику, Татарстан, отечественный автопром».
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