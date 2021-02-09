Владимир Чагин: «На разных континентах ощущаем все больший интерес к «КАМАЗ-мастер» и Татарстану»

Многолетний лидер, а ныне руководитель команды «КАМАЗ-мастер» Владимир Чагин сегодня во время брифинга рассказал, какая главная миссия у челнинского коллектива.

— Мы как заводская команда были созданы 30 с лишним лет назад, чтобы продвигать бренд КАМАЗ, чтобы создавать ему рекламу по всему миру, продвигать нашу республику, Татарстан, отечественный автопром.

И находясь на разных континентах, мы ощущаем с каждым годом все больший интерес к команде, к России, к Татарстану. Уже многим известно, что Казань — это столица спорта России, и мы гордимся, что частичку и свою лепту в это внесли. Гордимся тем, что про Татарстан, Казань, КАМАЗ очень много говорят.

Постоянно спрашивают у нас, где сувенирную продукцию приобрести. И вот мы с прошлого года начали сотрудничать с платформой EBay, и рад, что теперь во всем мире могут носить наш логотип, — сказал Владимир Чагин.

«КАМАЗ-мастер» занял весь пьедестал на «Дакар-2021», а победителем стал пилот команды Дмитрий Сотников.