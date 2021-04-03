Двух браконьеров задержали инспекторы Госкомитета по биоресурсам в Зеленодольском районе

В Зеленодольском районе сотрудники Госкомитета Татарстана по биоресурсам задержали двоих браконьеров, которые ловили рыбу сетями на территории государственного природного заказника «Волжские просторы» на острове Щурячье. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

На место были вызваны сотрудники ЛУ МВД России на транспорте. Ведется расследование.

В ведомстве напомнили, что регулярно проводят рейды по выявлению незаконной добычи биоресурсов.

Ранее в Татарстане утилизировали более 120 кг незаконно добытой речной рыбы.



Ольга Плешкова