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Двух браконьеров задержали инспекторы Госкомитета по биоресурсам в Зеленодольском районе

12:59, 03.04.2021
Двух браконьеров задержали инспекторы Госкомитета по биоресурсам в Зеленодольском районе
Фото: ojm.tatarstan.ru

В Зеленодольском районе сотрудники Госкомитета Татарстана по биоресурсам задержали двоих браконьеров, которые ловили рыбу сетями на территории государственного природного заказника «Волжские просторы» на острове Щурячье. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

На место были вызваны сотрудники ЛУ МВД России на транспорте. Ведется расследование.

В ведомстве напомнили, что регулярно проводят рейды по выявлению незаконной добычи биоресурсов.

Ранее в Татарстане утилизировали более 120 кг незаконно добытой речной рыбы.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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