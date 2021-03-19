В Татарстане утилизируют 120 кг речной рыбы

В Татарстане утилизируют более 120 кг незаконной речной рыбы. Сегодня сотрудники Госкомитета по биоресурсам, Управления Россельхознадзора, Роспотребнадзора и ветеринарных служб провели рейд.

В ходе рейда инспекторы выявили факты реализации речной рыбы на территории ООО «Нереида». Она продавалась без сопроводительных ветеринарных документов. По результатам осмотра изъяли более 120 кг речной рыбы, которая подлежит дальнейшей утилизации. На место были вызваны сотрудники полиции.

Фото: ojm.tatarstan.ru

В прошлом году было проведено 6 767 рейдовых мероприятий. Возбуждено 135 уголовных дел, составлено 1 832 административных материала. Из водоемов изъяты 9 073 браконьерских сети, выявлены 14 мест по несанкционированной торговле браконьерской рыбой, в том числе на автомобильных магистралях республики, сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биологическим ресурсам.

Вчера директор дальневосточных компаний «Тралфлот» и «Софко» Владимир Рекасов предупредил, что из-за новых правил по таможенному декларированию некоторых судов может подняться цена самой дешевой в России рыбы — сардины иваси.

