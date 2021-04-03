Пострадавший в инциденте у конгресса США офицер погиб

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В инциденте у Капитолия погиб офицер. Он прослужил в полиции Капитолия 18 лет. Он начал службу в марте 2003 года и был сотрудником оперативного реагирования.



«С глубокой печалью я делюсь новостью о кончине офицера Уильяма «Билли» Эванса сегодня днем от ранений, полученных в результате нападения… Офицер Эванс был сотрудником полиции Капитолия 18 лет», — приводит «РИА Новости» сообщение и. о. начальника полиции Капитолия Йогананды Питтман.

Фото: pxhere.com

Полиция в США сообщила, что неизвестный совершил наезд на автомобиле на контрольно-пропускной пункт возле Капитолия. Сообщалось, что трое полицейских пострадали, и их госпитализировали в больницу. Нескольким позднее стало известно, что водитель, наехавший на КПП, погиб. По предварительным данным, инцидент не связан с терроризмом.

Маргарита Головатенко