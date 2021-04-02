У Капитолия автомобиль протаранил КПП — есть пострадавшие, водитель погиб
Полиция в США сообщила, что неизвестный совершил наезд на автомобиле на контрольно-пропускной пункт возле Капитолия. Трое полицейских пострадали, их госпитализировали в больницу, сообщает «РИА Новости».
Сообщалось, что подозреваемого нападавшего заключили под стражу. Нескольким позднее стало известно, что водитель, наехавший на КПП, погиб.
Из-за инцидента перекрыли несколько вашингтонских улиц. Как минимум в одного человека стреляли.
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