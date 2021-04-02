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У Капитолия автомобиль протаранил КПП — есть пострадавшие, водитель погиб

21:38, 02.04.2021
У Капитолия автомобиль протаранил КПП — есть пострадавшие, водитель погиб
Фото: скриншот

Полиция в США сообщила, что неизвестный совершил наезд на автомобиле на контрольно-пропускной пункт возле Капитолия. Трое полицейских пострадали, их госпитализировали в больницу, сообщает «РИА Новости».

Сообщалось, что подозреваемого нападавшего заключили под стражу. Нескольким позднее стало известно, что водитель, наехавший на КПП, погиб.

Из-за инцидента перекрыли несколько вашингтонских улиц. Как минимум в одного человека стреляли.

Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбщество
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