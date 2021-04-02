Байден и Зеленский в телефонном разговоре обсудили отношения двух сторон

Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора обсудили отношения двух сторон.



«Президент Байден подтвердил непоколебимую поддержку США украинской независимости и территориальной целостности перед лицом продолжающейся российской агрессии в Донбассе и Крыму», — приводит RT сообщение Белого дома.

Американский лидер подчеркнул преданность своей администрации восстановлению стратегического партнерства с Украиной. По его словам, это необходимо, чтобы поддержать план Зеленского по борьбе с коррупцией и реализовать программу реформ, которая «основана на демократических ценностях». В телефонном разговоре также обсуждалась важность сотрудничества двух сторон в борьбе с коронавирусом.

Фото: kremlin.ru

Напомним, в Минобороны Украины заявили о гарантированной поддержке военного ведомства США в случае конфликта с Россией. Подчеркивается, что США «не оставят Украину наедине [с Россией] и не допустят реализации агрессивных устремлений Российской Федерации в отношении Украины».

Маргарита Головатенко