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СМИ: Украина ввела санкции против Россотрудничества в Киеве и еще десяти российских компаний

22:34, 02.04.2021
СМИ: Украина ввела санкции против Россотрудничества в Киеве и еще десяти российских компаний
Фото: pixabay.com

Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против филиала Россотрудничества в Киеве и еще десяти российский компаний. Санкции в отношении Россотрудничества подразумевают запрет на его деятельность, сообщает ТАСС со ссылкой на СМИ Украины.

Однако санкции коснутся еще 57 компаний, которые связаны с гражданами Украины и, по заявлению президента страны Владимира Зеленского, входят в «топ-10 украинской контрабанды».

Фото: kremlin.ru

Напомним, в пятницу президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора обсудили отношения двух сторон.

Маргарита Головатенко
ОбществоВласть
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