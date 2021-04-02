СМИ: Украина ввела санкции против Россотрудничества в Киеве и еще десяти российских компаний
Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против филиала Россотрудничества в Киеве и еще десяти российский компаний. Санкции в отношении Россотрудничества подразумевают запрет на его деятельность, сообщает ТАСС со ссылкой на СМИ Украины.
Однако санкции коснутся еще 57 компаний, которые связаны с гражданами Украины и, по заявлению президента страны Владимира Зеленского, входят в «топ-10 украинской контрабанды».
Напомним, в пятницу президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора обсудили отношения двух сторон.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым