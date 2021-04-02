В Казани жители дома остались без газа больше, чем на месяц

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Жители дома 35 на улице Гагарина в Казани остались без газа, а значит, и без горячей воды. Это продолжается уже больше месяца, сообщают новости телеканала ТНВ.



Газ отключили после того, как угарным газом в одной из квартир отравилась мама с двумя детьми. С ними сейчас все в порядке. Однако в УК подсчитали, что есть проблемы с дымоходом и ему нужен ремонт.

В середине марта газ появился на кухнях, однако колонки до сих пор отключены. Без газа сейчас обходятся жильцы 75 квартир. В обслуживающей компании заверили — дымоходы в доме проверялись по нормативам. Начальник службы трубо-печных работ ООО «Савиново 81» Айрат Файзиев сообщил, что в 25 квартирах запущено газоснабжение на проточные нагреватели, в 75 квартирах — оно отсутствует. В ООО «Газпром трансгаз Казань» подтвердили, что техобслуживание газового оборудования в последний раз производилось в феврале 2020-го: согласно законодательству, оно проводится раз в год.

На встрече жильцов с представителями управляющей компании «Уютный дом» и обслуживающей дымоходы организацией им заявили — на ремонт нужно 1,8 млн рублей. Иначе — высок риск отравления всех жильцов в случае малейшей утечки.

Жильцам предложили два варианта. В первом — жильцам предлагают использовать часть средств из фонда текущего ремонта. Однако их не хватит, и порядка 1 млн рублей будут собирать с жителей посредством повышения тарифов. И второй вариант — программа капитального ремонта. Однако ждать такой помощи придется долго — как сообщили в УК, это может быть в 2022 году, и все это время у жителей не будет горячей воды. Жителей не устраивает ни тот, ни другой вариант — они намерены обращаться в прокуратуру.

Напомним, в конце февраля в Казани отравились угарным газом женщина и двое детей. Инцидент произошел в одной из квартир в доме 35 по улице Гагарина. После этого прокуратура организовывала проверку.

Маргарита Головатенко