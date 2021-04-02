Московское «Динамо» обыграло «Динамо-Ак Барс» и вышло в финал Суперлиги

«Динамо-Ак Барс» дома проиграло московскому «Динамо» (0:3) в полуфинале чемпионата России по волейболу.

Гости с трудом обыграли команду Ришата Гилязутдинова в первой партии, одержав в ней победу благодаря ошибке Саманты Брисио, отправившей мяч в аут. В дальнейшем московские волейболистки смогли закрыть лидеров Казани и легко взяли два других сета.

Самым результативным игроком «Динамо-Ак Барс» стала Саманта Фабрис, набравшая 17 очков, 10 из которых волейболистка набрала в первой партии.

Фото: vk.com/vcdinamoakbars

Благодаря этой победе московское «Динамо» вышло в финал, где поборется за чемпионство с калининградским «Локомотивом». «Динамо-Ак Барс» в матче за бронзовые награды сыграет с «Уралочкой» из Екатеринбурга.

Напомним, казанские волейболистки действующие победители чемпионата России. По итогам финальной встречи они сложат свои полномочия.

«Динамо М» — «Динамо-Ак Барс» — 3:0 (25:23, 25:20, 25:16).