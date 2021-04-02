Вертолет «Ансат» оснастят лебедкой грузоподъемностью до 270 кг

Казанский вертолетный завод (КВЗ) холдинга «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) получил от Росавиации одобрение на установку бортовой стрелы на вертолет Ансат. Она позволит безопасно поднимать на борт и спускать людей и грузы массой до 272 кг.

Бортовая стрела повышает эффективность вертолета во время поисково-спасательных работ, позволяет проводить погрузочно-разгрузочные работы в режиме висения. Ее легко монтировать и демонтировать.

Фото: rostec.ru

Также на КВЗ завершились испытания системы швартовки груза в грузовой кабине. С ее помощью можно выполнять на вертолете Ансат грузовые перевозки. Фюзеляж Ансата имеет самую вместительную грузовую кабину среди вертолетов взлетной массой до 4 тонн, сообщает пресс-служба Минпромторга РТ.



В середине марта на медицинском вертолете «Ансат» установили медицинский модуль с повышенным удобством загрузки. Его оборудовали специальными направляющими, которые позволяют крепить медоборудование к потолку пассажирской кабины.

Татьяна Леухина