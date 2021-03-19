Вертолет «Ансат» оснастили медицинским модулем

На медицинском вертолете «Ансат» установили медицинский модуль с повышенным удобством загрузки. Его оборудовали специальными направляющими, которые позволяют крепить медоборудование к потолку пассажирской кабины.

Росавиация одобрила применение медмодуля с повышенным удобством загрузки на вертолете «Ансат» в августе 2020 года. Татарстанский санитарный вертолет стал первым, на котором была реализована данная опция.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Новый медицинский модуль производства «Казанского агрегатного завода» отличается измененной компоновкой, облегчающей загрузку и выгрузку пациента. Этот процесс стал удобнее благодаря применению унифицированных носилок, оборудования и каталки. Теперь выгружать и загружать пациента сможет один медработник. Пациента можно переместить из вертолета в машину скорой помощи без дополнительной перекладки, при этом не нужно даже кратковременно отключать аппараты жизнедеятельности, сообщает пресс-служба Минпромторга РФ.

Кроме того, на этой неделе стало известно, что АО «Казанский вертолетный завод» выполнит опытно-конструкторские работы по модернизации легкого многоцелевого вертолета «Ансат» в рамках проекта по созданию его утяжеленной версии.

