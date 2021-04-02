Минобороны Украины заявило о гарантированной поддержке США в случае конфликта с Россией

В Минобороны Украины заявили о гарантированной поддержке военного ведомства США в случае конфликта с Россией. Заявление было сделано в телефонном разговоре министров обороны Украины и США Андрея Тарана и Ллойда Остина, сообщает пресс-служба украинского ведомства.



В заявлении подчеркивается, что США «не оставят Украину наедине [с Россией] и не допустят реализации агрессивных устремлений Российской Федерации в отношении Украины». Также минобороны Украины проинформировало о ситуации на Донбассе. Состоялось обсуждение взаимодействия в сфере безопасности и обороны.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в «игре мускулами» в Донбассе — по его мнению, Москва на переговорах создает атмосферу давления.

Маргарита Головатенко