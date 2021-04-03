Экс-главврач РКБ в Башкирии, ушедшая после вспышки COVID-19, получила работу в Москве

Бывший главный врач Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе Эльза Сыртланова возглавила подразделение Высшей школы организации и управления здравоохранением (ВШОУЗ). Фотография и биография Сыртлановой размещены на сайте ВШОУЗ.

На сайте сообщается, что Сыртланова руководит научно-исследовательским центром по анализу деятельности систем здравоохранения учреждения, а также является шеф-редактором проекта «Оргздрав-Эксперт». Эта информация появилась на сайте 2 апреля.

РКБ имени Куватова с 6 апреля 2020 года была закрыта на карантин из-за того, что у нескольких медиков и пациентов нашли коронавирус. С каждым днем число инфицированных в больнице росло и, по словам самой Сыртлановой, превышало 50 человек. С 20 апреля больница работала как инфекционный госпиталь.

Следственный комитет проводил в отношении руководства больницы проверку по признакам статьи УК РФ «Халатность», ситуацию брала на контроль Генпрокуратура. Эпидемиолог клиники была оштрафована на 25 тысяч рублей за вспышку COVID-19 в медучреждении.

В мае 2020 года главный врач РКБ Сыртланова покинула свой пост по собственному желанию. В конце июня в Башкирии отметили День медработника, Сыртланова была награждена почетной грамотой Республики Башкортостан.

В ноябре прошлого года Кировский районный суд Уфы оштрафовал больницу на 200 тыс. рублей по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ за сокрытие 1,4 тыс. случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией.

