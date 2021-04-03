Минкульт Татарстана определил организацию, которая займется обследованием объектов ЮНЕСКО в Болгаре

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Мониторинг состояния Успенского собора и монастыря острова-града Свияжска и Болгарского историко-археологического комплекса проведет казанская компания «Поволжская археология». Согласно тендерной документации Министерства культуры Татарстана, подрядчик должен провести археологические разведки и мониторинг условий сохранности и функционирования объектов культурного наследия.

В Болгаре планируется составить топографические планы памятников, определить их границы. Необходимо также провести исследования в районе Малого Иерусалимского оврага на территории Болгарского городища. В Свияжске предполагается выявить новые, ранее неизвестные памятники археологии на прилегающей территории в зоне разрушения Куйбышевского водохранилища, Волги и Свияги, а также изучить и предотвратить нанесение ущерба объектам археологического наследия.

«Поволжская археология» зарегистрирована в 2015 году, ею руководит и владеет Игорь Григорьев. Компания ранее занималась подобными работами для Минкульта в 2020 году за 15,38 млн рублей, а также выполняла для ведомства другие заказы, связанные с охраной объектов культурного наследия, в Болгаре, Буинске, Мензелинске, Мамадыше и Билярске. Также «Поволжская археология» занималась изысканиями по контрактам с «Транснефтью».

Выручка компании за 2019 год составила 22,82 млн рублей, чистая прибыль — 800 тыс. рублей.