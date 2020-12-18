«Газпром-медиа» выкупит платформу Rutube

Холдинг «Газпром-медиа» выкупит видеосервис Rutube. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Сегодня ООО «Интерфакс-ТВ», входящее в наш холдинг, подписало договор купли-продажи 50% доли в ООО «Руформ» с целью консолидации данного актива. В результате сделки холдинг будет являться владельцем 100% «Руформ», — передает ТАСС сообщение холдинга.

Сделку планируется завершить в конце декабря текущего года.

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Холдинг планирует сохранить команду и усилить ее в рамках модернизации сервиса. Должность генерального директора продолжит занимать Роман Максимов.

«Мы видим нишу для обновленного видеосервиса Rutube с профессиональным и пользовательским контентом традиционных форматов», — пояснил глава холдинга Александр Жаров. Он добавил, что в молодежной среде увеличивается популярность формата вертикальных коротких видео, в связи с чем компания хочет получить ориентированный на эту модель актив с удобной монетизацией.

В начале ноября Роскомнадзор предупредил СМИ и журналистов о возможных блокировках, маркировках и иных ограничениях видеоматериалов на YouTube. Ведомство рекомендовало размещать видео на «платформах российских интернет-компаний, обладающих развитыми распределенными сетями доставки контента».



Татьяна Леухина