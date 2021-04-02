В Татарстане прокуратура выявила нарушения в спортивной школе
В Бавлах прокуратура провела проверку соблюдения требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии в местной спортивной школе №2. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.
По итогам проверки было выявлено, что в спортшколе не организован производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, не обеспечен свободный доступ спортсменов к питьевой воде, не налажен лабораторный контроль за качеством воды в плавательном бассейне и т.д.
По итогам проверки прокуратура вынесла представление об устранении нарушений. Акт прокурорского реагирования находится на стадии рассмотрения.
Ранее в бассейне одного из спортивных комплексов Мензелинска отравились восемь детей 2005—2008 годов рождения. Юные спортсмены отравились хлором. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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