В Челнах на 6 тысяч оштрафовали болельщика хоккея, оскорбившего полицейского

В Набережных Челнах осудили хоккейного болельщика, оскорбившего во время матча сотрудника полиции. Об этом сообщается на сайте Набережночелнинского городского суда.

6 декабря в Набережных Челнах прошел хоккейный матч. Один из болельщиков публично оскорбил грубой нецензурной бранью сотрудника полиции, находящегося при военном обмундировании и при исполнении своих должностных обязанностей.

На болельщика было заведено уголовное дело. Свою вину он признал в полном объеме. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 6 000 рублей в доход государства.



Приговор вступил в законную силу.

Ранее болельщик «Крыльев Советов», сорвавший баннер, получил арест на трое суток и запрет посещения матчей на один год.



Ольга Плешкова