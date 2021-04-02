В Челнах на 6 тысяч оштрафовали болельщика хоккея, оскорбившего полицейского
В Набережных Челнах осудили хоккейного болельщика, оскорбившего во время матча сотрудника полиции. Об этом сообщается на сайте Набережночелнинского городского суда.
6 декабря в Набережных Челнах прошел хоккейный матч. Один из болельщиков публично оскорбил грубой нецензурной бранью сотрудника полиции, находящегося при военном обмундировании и при исполнении своих должностных обязанностей.
На болельщика было заведено уголовное дело. Свою вину он признал в полном объеме. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 6 000 рублей в доход государства.
Приговор вступил в законную силу.
Ранее болельщик «Крыльев Советов», сорвавший баннер, получил арест на трое суток и запрет посещения матчей на один год.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым