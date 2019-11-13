«Крылья Советов» из-за драки фанатов наказаны условной дисквалификацией стадиона

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) вынес решение относительно поведения болельщиков на матче 15-го тура РПЛ «Крылья Советов» — «Рубин».

«Приоритет направления деятельности РФС — обеспечение безопасности на стадионе. По просьбе РФС РПЛ направила в Самару комиссию. Сегодня КДК по материалам комиссии установил факты необеспечения безопасности при проведении матча его организатором. Также мы установили неправомерные действия болельщиков обоих клубов. Эти действия были спровоцированы болельщиком «Крыльев Советов». Установили факт драки, что является нарушением общественного порядка и безопасности на стадионе.

За скандирование нецензурных выражений «Крылья Советов» оштрафованы на 20 тысяч рублей. За необеспечение принимающей стороной безопасности на стадионе, поставившей под угрозу безопасность лиц, находящихся на стадионе, оштрафовать «Крылья Советов» на 200 тысяч рублей и обязать провести один домашний матч на нейтральном поле в другом городе условно. Испытательный срок — до конца сезона.

Болельщик «Крыльев Советов», сорвавший баннер, получил арест на трое суток и запрет посещения матчей на один год. Ряд болельщиков также получили административные аресты на срок от 5 до 7 суток и запрет посещения матчей на один год. Что касается КДК: за неправомерные действия зрителей (драка и возбуждение вражды) «Крылья Советов» оштрафованы на 300 тысяч рублей», — передает слова главы КДК РФС Артура Григорьянца «Чемпионат».