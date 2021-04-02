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В России за сутки выявили 8 792 заразившихся коронавирусом

11:18, 02.04.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России за сутки выявили 8 792 заразившихся коронавирусом
Фото: Максим Платонов

За сутки число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России выросло на 8 792, до 4 563 056. Об этом сообщает оперативный штаб. В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,19%.

Число вылечившихся после коронавируса увеличилось за сутки на 9 832, до 4 186 251. Доля выздоровевших осталась на уровне 91,7%.

Умерло за сутки 400 человек. Всего скончались 99 633 пациента. Условная летальность выросла до 2,18%.

ОбществоМедицина
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