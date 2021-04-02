В России за сутки выявили 8 792 заразившихся коронавирусом

Фото: Максим Платонов

За сутки число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России выросло на 8 792, до 4 563 056. Об этом сообщает оперативный штаб. В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,19%.

Число вылечившихся после коронавируса увеличилось за сутки на 9 832, до 4 186 251. Доля выздоровевших осталась на уровне 91,7%.

Умерло за сутки 400 человек. Всего скончались 99 633 пациента. Условная летальность выросла до 2,18%.