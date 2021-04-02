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Сборная Татарстана стала второй в женской эстафете на чемпионате России по лыжным гонкам

11:14, 02.04.2021
Сборная Татарстана стала второй в женской эстафете на чемпионате России по лыжным гонкам
Фото: ski-tatarstan.ru

В Тюмени закончилась эстафетная гонка у женщин в рамках чемпионата России по лыжным гонкам.

Победу одержала команда хозяев, в составе которой выступали Ольга Кучерук, Татьяна Сорина, Екатерина Смирнова и Анна Грухвина.

Вторыми в гонке стали лыжницы из сборной Татарстана. Христина Мацокина, Алия Иксанова, Анна Нечаевская и Анастасия Доценко проиграли победителям 59,5 секунды.

Тройку замкнула команда Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.

Напомним, ранее лыжник из Татарстана Быков извинился за конфликт с Афанасьевым на ЧР по лыжным гонкам.

Спорт
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