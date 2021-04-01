Лыжник из Татарстана Быков извинился за конфликт с Афанасьевым на ЧР по лыжным гонкам

Лыжник Антон Быков, представляющий сборную Татарстана, принес свои извинения за инцидент, произошедший после финиша на чемпионате России по лыжным гонкам.

«Вчера после финиша я совершил грубейшую ошибку и ужасный поступок. Я позволил себе слишком много эмоций. Делать так совершенно неприемлемо, я сразу же пожалел о своих действиях. Я приношу свои глубочайшие извинения всем болельщикам команды Удмуртии за этот инцидент», — написал Быков в «Инстаграме».

Он также отметил, что вчера вечером лично извинился перед тренерским штабом команды Удмуртии и Владиславом Афанасьевым, а также возместил спортсмену сломанную палку.

«Команды Татарстана и Удмуртии — соперники на лыжне, но соседи и большие друзья вне соревнований. Все мы — часть большой лыжной семьи России, а в семье надо жить дружно», — резюмировал Быков.

Напомним, после финиша два спортсмена, Афанасьев и Быков, представляющие команды Удмуртии и Татарстана соответственно, поссорились. Татарстанский лыжник ударил противника ногой, на что Афанасьев ответил ударом палкой. По итогам конфликта Федерация лыжных гонок России дисквалифицировала обе команды.

Глава Федерации лыжных гонок Удмуртии Максим Вылегжанин заступился за своего спортсмена.