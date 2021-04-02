ЦБ РФ отозвал лицензию у двух банков

Банк России отозвал лицензию у московского коммерческого банка «Геобанк», адыгейского «Майкопбанка», а также у Расчетной небанковской кредитной организации «РИБ». Об этом сообщается на сайте регулятора.

По данным ЦБ РФ, «Геобанк» утратил собственные средства, нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, нормативные акты Банка России. Регулятор в течение года неоднократно применял к нему меры, в том числе вводил ограничения на привлечение денежных средств вкладчиков. По этой же причине отозвана лицензия РНКО «РИБ».

Фото: cbr.ru

Что касается «Майкопбанка», то он занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности, а также завышал стоимость имущества в целях искусственного улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения.

Ранее Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у чебоксарского коммерческого банка «Мегаполис».



Ольга Плешкова