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ЦБ отозвал лицензию у чебоксарского банка «Мегаполис»

09:24, 26.03.2021
ЦБ отозвал лицензию у чебоксарского банка «Мегаполис»
Фото: cbr.ru

Банк России с сегодняшнего дня отозвал лицензию на осуществление банковских операций у чебоксарского коммерческого банка «Мегаполис».

По величине активов кредитная организация занимала 234-е место в банковской системе РФ, она является участником системы страхования вкладов, сообщает ЦБ.

По данным регулятора, «Мегаполис» занижал величину необходимых резервов на возможные потери, завышал стоимость имущества в целях искусственного улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения. Кроме того, мероприятия ЦБ по закупке иностранной валюты вскрыли факты неотражения банком таких операций в бухгалтерском учете и отчетности — эту информацию Банк России передаст в правоохранительные органы.

Это уже не первый раз за март, когда ЦБ отзывает лицензию: на прошлой неделе регулятор отозвал лицензию у краснодарского «ЮМК банка», а до этого лицензия была отозвана у московского «Форбанка» и банка «Современные стандарты бизнеса».

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