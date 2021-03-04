15 700 на полет за границу — это много или мало?

Средняя стоимость забронированного авиаперелета за рубеж в начале марта 2021 года составила 15,7 тыс. руб., что больше на 55% год к году и на 39,5%, чем за тот же период 2019 года, следует из данных Biletix и Aviasales.



По России также наблюдается рост стоимости билетов, но не столь резкий. По расчетам Aviasales, стоимость забронированного авиаперелета на март в России в одну сторону составляет 4,83 тыс. руб., это фактически соответствует значению докризисного 2019 года (4,89 тыс. руб.), в то время как летать по стране в 2020 году было на 5,3% дешевле.

Эксперты отрасли связывают рост цен с несколькими факторами, в числе которых как рост курса рубля, так и ограниченность предложений. «Квотирование международных перелетов и ограниченный объем доступных рейсов вместе с высоким спросом позволяют перевозчикам отказываться от низких тарифов, повышая стоимость за счет динамической системы ценообразования», — передает «Коммерсант» слова вице-президента Ассоциации туроператоров России Дмитрия Горина.

Издание отмечает, что такая динамика сохранится фактически до полного возобновления авиасообщения между странами: перевозчикам нужно компенсировать потери.

Фото: Илья Репин

Билет за 15,7 тысячи за границу — это:

Один полет в Грузию : билеты по направлению туда выросли в цене почти в 2,5 раза, с 6,5 тыс. руб. в марте 2019 года до 15,7 тыс. руб. сейчас.

: билеты по направлению туда выросли в цене почти в 2,5 раза, с 6,5 тыс. руб. в марте 2019 года до 15,7 тыс. руб. сейчас. Н а 6,5 тыс. ниже, чем средняя стоимость билета в Турцию: она в марте составила 9,2 тыс. руб.— это выше на 7%, чем в 2019 году.

она в марте составила 9,2 тыс. руб.— это выше на 7%, чем в 2019 году. По данным Aviasales, при желании за эту сумму сейчас можно попытаться улететь из Москвы в Египет, Марокко и даже в Италию — если через третьи страны и совсем без багажа.

из Москвы в Египет, Марокко и даже в Италию — если через третьи страны и совсем без багажа. Если учесть перелет туда-обратно (то есть 31,7 тысячи рублей на билет) — то это три четверти от суммы, которую большинство россиян в среднем тратят на отпуск . По данным турсервиса Туту.ру, в большинстве случаев эта сумма не превышает 50 тыс. рублей.

. По данным турсервиса Туту.ру, в большинстве случаев эта сумма не превышает 50 тыс. рублей. Почти треть от средних трат российского туриста за рубежом в день до пандемии — по данным Сбербанка, в марте прошлого года наши соотечественники оставляли за границей за день до 5,5 тыс. рублей.

Александр Артемьев