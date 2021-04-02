Федеральный застройщик инвестирует в жилье в Нижнекамске 5,5 млрд рублей

Крупный федеральный застройщик, группа «Эталон», объявил о готовности вхождения на жилищный рынок Татарстана. Глава санкт-петербургского территориального управления «Эталон» Юрий Бородин представил на заседании инвестиционного совета республики программу строительства в Нижнекамске.



Программу «Эталона» представил Юрий Бородин — глава санкт-петербургского территориального управления группы (в прошлом — технический директор «ССМО «ЛенСпецСМУ», входит в ГК «Эталон»). Инвестиционная программа «Эталона» не вызвала ни вопросов, ни сомнений — ее одобрили без разногласий. Как следует из презентации компании, застройщик намерен построить 70—75 тысяч кв. м жилья. Это равнозначно двухлетнему объему соципотечного жилья, сданного в нефтехимической столице в 2019—2020 годах. В нижнекамскую застройку федеральный застройщик планирует инвестировать 5,5 млрд рублей. Для сравнения, всего инвестсовет одобрил проекты на 11 млрд рублей.

Инвестиции «Эталона» для 200-тысячного города — это достаточно внушительный капитал, способный освободить Госжилфонд при президенте РТ от необходимости направлять взносы промышленных предприятий в строительство социального жилья в Нижнекамске. Впрочем, в этом году ГЖФ планирует сдать пять жилых домов на 700 квартир (41 тысяча кв. м), которые могут оказаться последним аккордом перед приходом федерального застройщика.

Подробнее о проекте читайте в материале «Реального времени».

Ольга Плешкова