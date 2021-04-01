В 2021 году «Татнефть» планирует добыть 26,4 млн тонн нефти

В 2021 году ПАО «Татнефть» планирует добыть 26,4 млн тонн нефти. В прошлом году компания добыла 26 млн тонн.

По прогнозу, капитальные затраты «Татнефти» на текущий год составят 110,9 млрд рублей, 54,3 млрд рублей из которых направят на нефтегазохимию. Еще 20,4 млрд рублей пойдут на разведку и добычу.

На комплексе ТАНЕКО в текущем году планируется переработать 12,9 млн тонн нефти, пишет ТАСС со ссылкой на презентацию «Татнефти». Планируется, что в 2021 году завод выпустит 6,4 млн тонн дизеля, 1,48 млн тонн нафты и 1,28 млн тонн бензина.

В марте стало известно, что «Татнефть» сократила добычу нефти в январе — феврале на 622 тыс. тонн по сравнению с тем же периодом 2020 года — до 4,16 млн тонн. В феврале предприятие добыло 1,9 млн тонн сырья.



Фото: wikipedia.org

По итогам января 2021 года группа «Татнефть» добыла 2,2 млн тонн нефти, что на 11,9% меньше, чем в январе 2020-го. Добыча в декабре возросла на 4,4% по сравнению с ноябрем 2020 года.

Татьяна Демина