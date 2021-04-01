Дюпин, Самошников и Макаров вернулись к тренировкам «Рубина»

Находившиеся в расположении сборной России футболисты «Рубина» вернулись к тренировкам с командой.

На выложенных пресс-службой казанского клуба фотографиях с тренировочного занятия присутствуют вратарь Юрий Дюпин, защитник Илья Самошников и хавбек Денис Макаров. Все они сегодня занимались в общей группе «Рубина».

Сведений о возвращении Карла Старфельта и Хвичи Кварацхелии из расположения своих национальных сборных пока нет. Ранее к «Рубину» досрочно присоединился Джордже Деспотович, получивший повреждение на сборе команды Сербии.

Напомним, Кварацхелия забил по голу в ворота сборных Испании и Греции в последних двух матчах за Грузию.