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Гол Кварацхелии принес Грузии ничью в матче с Грецией

06:45, 01.04.2021
Гол Кварацхелии принес Грузии ничью в матче с Грецией
Фото: vk.com/fcrk

Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия отметился забитым голом за сборную Грузии.

Его мяч, забитый на 78-й минуте встречи, принес грузинам гостевую ничью в игре против Греции в рамках квалификации чемпионата мира — 2022.

Кварацхелия в привычном для себя стиле получил мяч на левом углу штрафной соперника, обыграл пару защитников и точно пробил в ближний угол ворот.

Этот гол стал для грузинского хавбека уже вторым в последних двух матчах за сборную. Ранее Кварацхелия забил в ворота Испании.

Напомним, ранее гендиректор «Рубина» Рустем Сайманов заявил, что не хочет спешить с продажей Хвичи. Подробнее о вариантах продолжения карьеры Кварацхелии читайте в материале «Реального времени».

СпортФутбол
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