Центр корпоративных решений Сбера в Нижнем Новгороде открыл новое подразделение

Новое подразделение Центра корпоративных решений Сбера в Нижнем Новгороде осуществляет продажи по продуктам экосистемы. Сотрудники будут консультировать как корпоративных клиентов, так и клиентских менеджеров по вопросам продажи продуктов и услуг, а также их технического обслуживания. В торжественном открытии подразделения приняли участие вице-президент — председатель Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк Петр Колтыпин, вице-президент — руководитель дирекции по экосистеме юридических лиц Александр Белокопытов, старший управляющий директор департамента развития корпоративного бизнеса Сбербанка Сергей Маламед, директор дивизиона «Малый и микробизнес» Алексей Шашкин, вице-президент, директор дивизиона «Центр корпоративных решений» Сергей Леханов.

Петр Колтыпин, вице-президент, председатель Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк:

«Внедрение новой модели продаж продуктов экосистемы корпоративным клиентам и создание такого центра компетенций на площадке Нижнего Новгорода — очень значимое событие. Ведь именно правильная «распаковка» и демонстрация возможностей экосистемы для наших клиентов из бизнеса — это ключевой приоритет. В 2020 году мы вывели на рынок широкий спектр нефинансовых продуктов и сервисов от компаний и партнеров нашей экосистемы, сегодня их уже больше 1000 — от телемедицины до поиска сотрудников. И наша задача — оказать комплексную поддержку клиентам для эффективного развития их бизнеса».

Центр корпоративных решений обслуживает юридических лиц и является по сути удаленным личным помощником для бизнеса. На текущий момент на территории Нижнего Новгорода трудоустроено более 450 человек, центр оказывает поддержку по вопросам комплаенс, сервисную поддержку по продуктам Банка и компаний экосистемы. Центр корпоративных решений Сбербанка в Нижнем Новгороде уже показал и доказал свою эффективность: под руководством Ирины Романенковой одержал победу в номинации «Лучший новый контактный центр» в международной премии «Хрустальная гарнитура», являющейся «Оскаром» в индустрии контактных центров и клиентского сервиса.

Новое направление Центра корпоративных решений Сбербанка позволит создать дополнительные рабочие места, что важно для социально-экономического развития Нижегородского региона.

Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО «Сбербанк»