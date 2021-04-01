В Казани появились объявления с телефоном горячей линии AliExpress, на которой можно прослушать каталог товаров

Фото: пресс-служба ﻿AliExpress Россия, на фото - Казань

Сегодня, 1 апреля, AliExpress запустил по единому номеру 8-800-333-14-67 горячую линию для прослушивания описаний товаров маркетплейса. Бесплатные звонки могут совершать абоненты по всей России. А отрывные объявления с телефоном горячей линии появились на домах в пяти городах страны: Казани, Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Екатеринбурга.

Как рассказали в пресс-службе маркетплейса, команда AliExpress таким образом решила вдохнуть новую жизнь в формат «магазина на диване».

Фото: пресс-служба AliExpress Россия

Позвонившему нужно выбрать одну из восьми товарных категорий, прослушать описание миллионов товаров и выбрать понравившийся. Голос горячей линии — актер дубляжа Петр Гланц, озвучивший персонажей фильмов «Дэдпул», «Форсаж», «Такси» и сериалов от студии «Кубик в Кубике». Также есть возможность прослушать песню и юмористические зарисовки от амбассадора бренда Максима Галкина.

Стиль озвучки всей линии обыгрывает фирменный машинный перевод AliExpress. Например позвонивший услышит такие описания товаров из весенней подборки: «миска, эргономичная для собак, унисекс, брендовая керамика, новый дизайн» или «блейзер мужской, золотые блестки, пайетки, лидер продаж для певцов».

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