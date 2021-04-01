Робот-тарантул и жвачка с электрическим током: как разыгрывают друг друга россияне 1 апреля

Россияне любят разыгрывать друг друга на 1 апреля при помощи роботов и муляжей. Подборку популярных товаров для розыгрышей составили эксперты «Авито».

За последние две недели спрос на товары для розыгрышей на сайте вырос на 49% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Продажи товаров для первоапрельских шуток увеличились на 42%.

Продавцы предлагают приобрести голову крокодила на радиоуправлении или приобрести робота-паука, который выглядит очень реалистично.

Для розыгрыша второй половинки продавцы предлагают приобрести положительный тест на беременность. Также можно преподнести в подарок IPhone, который окажется всего лишь обычной зажигалкой.

Еще один способ разыграть окружающих — приобрести муляж отрубленной руки или ноги и поздороваться с ней. Любители экстравагантных шуток покупают жвачку, которая бьется током.

Ольга Плешкова