В Кремле не считают своей заботой участие певицы Манижи на «Евровидении»

В Кремле не считают своей заботой и предметом внимания вопрос того, кто будет представлять Россию на «Евровидении». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Речь идет все-таки о таком конкурсе шоу-бизнеса, где, вы знаете, там разные образы представлены: там выступают бородатая женщина, там певцы и певицы в нарядах куриц и так далее. Поэтому мы не считаем это в целом нашей заботой и предметом для нашего внимания, — цитирует «РИА Новости» слова Пескова.

Фото: vk.com/manizhamusic

Выбор осуществляют зрители. Кремль не считает возможным это комментировать и вмешиваться.

Вчера председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала песню, которая будет исполнена на конкурсе «Евровидение» представительницей России певицей Манижей. Она поручила разобраться, как Первый канал провел голосование по выбору песни. Так Матвиенко отреагировала на выступление сенатора Елены Афанасьевой, которая заявила, что люди в регионах возмущены выбранной песней.

Татьяна Леухина