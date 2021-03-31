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Матвиенко поручила проверить победу Манижи на отборе на «Евровидение»

15:23, 31.03.2021 1
Матвиенко поручила проверить победу Манижи на отборе на «Евровидение»
Фото: vk.com/manizhamusic

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала песню, которая будет исполнена на конкурсе «Евровидение» представительницей России певицей Манижей. Она поручила разобраться, как Первый канал провел голосование по выбору песни.

— Кто не знаком с текстом этой песни, рекомендую. Это кони-люди какие-то и вообще какой-то бред. Я вообще не понимаю, что это такое, о чем это, — сказала Матвиенко.

Так она отреагировала на выступление сенатора Елены Афанасьевой. Та заявила, что люди в регионах возмущены выбранной песней. По словам Афанасьевой, «присутствует недовольство и непонимание, что за такой «троллизм» в отношении российских женщин», а также в песне отсутствует смысл, пишет ТАСС.

Манижа представит Россию на Международном песенном конкурсе «Евровидение-2021» с песней Russian woman. Выбор исполнительницы и песни вызвал жаркие споры в обществе. На песню уже пожаловались в Следственный комитет общественные организации. АНО «Ветеранские вести» обратилась к главе ведомства Александру Бастрыкину с просьбой возбудить дело на Манижу за экстремизм и пресечь распространение видео ее выступления. По мнению членов организации, номер направлен «на грубое оскорбление и унижение человеческого достоинства русских женщин по признаку отношения к национальности».

Татьяна Леухина
ОбществоВластьКультура
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15:35
    Это старая советская песня у Матвиенко - трудящиеся (люди в регионах) возмущены )))
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