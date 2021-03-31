Матвиенко поручила проверить победу Манижи на отборе на «Евровидение»

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала песню, которая будет исполнена на конкурсе «Евровидение» представительницей России певицей Манижей. Она поручила разобраться, как Первый канал провел голосование по выбору песни.

— Кто не знаком с текстом этой песни, рекомендую. Это кони-люди какие-то и вообще какой-то бред. Я вообще не понимаю, что это такое, о чем это, — сказала Матвиенко.

Так она отреагировала на выступление сенатора Елены Афанасьевой. Та заявила, что люди в регионах возмущены выбранной песней. По словам Афанасьевой, «присутствует недовольство и непонимание, что за такой «троллизм» в отношении российских женщин», а также в песне отсутствует смысл, пишет ТАСС.

Манижа представит Россию на Международном песенном конкурсе «Евровидение-2021» с песней Russian woman. Выбор исполнительницы и песни вызвал жаркие споры в обществе. На песню уже пожаловались в Следственный комитет общественные организации. АНО «Ветеранские вести» обратилась к главе ведомства Александру Бастрыкину с просьбой возбудить дело на Манижу за экстремизм и пресечь распространение видео ее выступления. По мнению членов организации, номер направлен «на грубое оскорбление и унижение человеческого достоинства русских женщин по признаку отношения к национальности».



Татьяна Леухина