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На базе КАИ им. Туполева появится Российско-Белорусский институт новых технологий

13:16, 01.04.2021 1
На базе КАИ им. Туполева появится Российско-Белорусский институт новых технологий
Фото: mon.tatarstan.ru

Завтра, 2 апреля, запланировано подписание трехстороннего Соглашения о создании Российско-Белорусского института новых технологий — РБИНТ. Событие приурочено к 25-летию со Дня подписания договора «Об образовании Сообщества России и Белоруссии».

Институт создают на базе двух университетов: Казанского национального исследовательского технического университета им. А.Н. Туполева-КАИ и Белорусского национального технического университета.

Фото: kzn.ru

В стартовый состав со стороны Белоруссии вошла Белорусская государственная академия авиации. Ожидается, что в состав института войдет Брестский государственный технический университет.

Цель создания Российско-Белорусского института — подготовка кадров мирового уровня, реализуя совместные образовательные программы, проводя совместные научные исследования и разработки в интересах высокотехнологичных отраслей экономики Союзного государства.

Создавать институт будет в несколько этапов. В первую очередь, планируется разработка единых образовательных программ всех уровней высшего образования, самостоятельно утверждаемых образовательных стандартов. На это должно уйти чуть меньше года. 1 сентября 2022 года ожидается запуск первых совместных образовательных программ, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

Татьяна Леухина
ОбществоОбразование Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 13:32
    А кто будет подписывать со стороны КАИ? Машущий ручкой ректор?
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