В Татарстане стартует проект по адаптации детей с расстройствами аутистического спектра
Для адаптации детей с расстройствами аутистического спектра в Татарстане пройдет проект «Один дома», сообщили в пресс-службе мэрии Казани.
В столице РТ с 1 по 3 апреля пройдет обучение для специалистов, занимающихся с детьми с ментальными нарушениями. Кроме татарстанцев в мероприятии примут участие слушатели из таких регионов: Республика Саха, Республика Марий Эл, Ростовская область.
Будет использоваться единственная в республике тренировочная квартира для детей с ментальными нарушениями. В дальнейшем опыт по реабилитации детей с расстройствами аутистического спектра распространят на все муниципалитеты республики.
Инициатором проекта выступила АНО «Особые дети. Татарстан».Общество Татарстан
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