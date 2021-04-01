В Татарстане стартует проект по адаптации детей с расстройствами аутистического спектра

Для адаптации детей с расстройствами аутистического спектра в Татарстане пройдет проект «Один дома», сообщили в пресс-службе мэрии Казани.

В столице РТ с 1 по 3 апреля пройдет обучение для специалистов, занимающихся с детьми с ментальными нарушениями. Кроме татарстанцев в мероприятии примут участие слушатели из таких регионов: Республика Саха, Республика Марий Эл, Ростовская область.

Будет использоваться единственная в республике тренировочная квартира для детей с ментальными нарушениями. В дальнейшем опыт по реабилитации детей с расстройствами аутистического спектра распространят на все муниципалитеты республики.

Инициатором проекта выступила АНО «Особые дети. Татарстан».